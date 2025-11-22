Últimas Noticias
Premier League: Arsenal y Tottenham miden sus fuerzas en el Derbi del norte de Londres

Arsenal y Tottenham se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Michael Oliver. El duelo se jugará mañana desde las 11:30 horas.

Arsenal se enfrenta mañana ante Tottenham para disputar el partido por la fecha 12, en el Emirates Stadium, desde las 11:30 horas.

Así llegan Arsenal y Tottenham

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Sunderland. Durante los últimos 4 partidos, cuenta con 4 ganados. Logró anotar 8 goles y sus rivales vencieron su arco 2 veces.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Tottenham finalizó en empate por 2-2 ante Manchester United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal lo ganó por 2 a 1.

El local está puntero y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
4Sunderland19115424
5Tottenham18115339

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Arsenal Tottenham Premier League

