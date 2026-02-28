Premier League: Brighton and Hove recibirá a Nottingham Forest por la fecha 28

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Nottingham Forest, que se enfrentarán en The Amex el próximo domingo 1 de marzo a las 09:00 horas. Andrew Madley será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la Premier League se jugará el próximo domingo 1 de marzo a las 09:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Nottingham Forest

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Liverpool.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove derrotó por 2 a 0 a Brentford en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de caer en su estadio ante Liverpool por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el décimo cuarto puesto con 34 puntos (8 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 14 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
14Brighton and Hove342781092
17Nottingham Forest27277614-14

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 29: vs Arsenal: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Fulham: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Horario Brighton and Hove y Nottingham Forest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
