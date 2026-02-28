Premier League: Manchester United y Crystal Palace se encuentran en la fecha 28

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Crystal Palace. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el domingo 1 de marzo, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Chris Kavanagh.

Manchester United recibe el próximo domingo 1 de marzo a Crystal Palace por la fecha 28 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Crystal Palace

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United sacó un triunfo frente a Everton, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 empatado, con una cifra de 5 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Wolverhampton. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto con 48 puntos (13 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 13 Crystal Palace 35 27 9 8 10 -3

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Newcastle United: 4 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Aston Villa: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Tottenham: 5 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Crystal Palace, según país