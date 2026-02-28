Premier League: Tottenham quiere volver a festejar frente a Fulham

La previa del choque de Fulham ante Tottenham, a disputarse en el estadio Craven Cottage el domingo 1 de marzo desde las 09:00 horas. El árbitro será Paul Tierney.
Fulham recibirá a Tottenham, en el marco de la fecha 28 de la Premier League, el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 09:00 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Tottenham
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de vencer a Sunderland con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 8.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham viene de perder contra Arsenal por 1 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 12.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el décimo puesto con 37 puntos (11 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 29 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (7 PG - 8 PE - 12 PP).
Paul Tierney será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|27
|15
|6
|6
|10
|10
|Fulham
|37
|27
|11
|4
|12
|-3
|16
|Tottenham
|29
|27
|7
|8
|12
|-4
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 29: vs West Ham United: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Nottingham Forest: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 29: vs Crystal Palace: 5 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas