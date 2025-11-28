Premier League: Burnley luchará por vencer su racha negativa frente a Brentford

Brentford y Burnley se enfrentan en el estadio Griffin Park, con el arbitraje de Samuel Barrott. El duelo se jugará el sábado 29 de noviembre desde las 10:00 horas.

Así llegan Brentford y Burnley

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford busca levantarse de su derrota ante Brighton and Hove en el American Express Community. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley cayó 0 a 2 ante Chelsea. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Burnley lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 13 Brentford 16 12 5 1 6 -1 19 Burnley 10 12 3 1 8 -10

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Arsenal: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Bournemouth: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Everton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

