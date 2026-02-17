Últimas Noticias
Copa Libertadores: Por la llave 5, Nacional Potosí recibirá a Botafogo

Toda la previa del duelo entre Nacional Potosí y Botafogo. El partido se jugará en Nido de los Cóndores mañana a las 19:30 horas. Será arbitrado por Augusto Aragón Bautista.

Nacional y Botafogo se enfrentan mañana por la llave 5 de la Copa Libertadores. El encuentro será en Nido de los Cóndores, a las 19:30 horas.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Augusto Aragón Bautista.

Horario Nacional Potosí y Botafogo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
