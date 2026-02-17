Copa Libertadores: Bahia se enfrentará a O'Higgins por la llave 7

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

O'Higgins y Bahia se miden en el estadio el Teniente mañana a las 17:00 horas y Alberto Feres es el elegido para dirigir el partido.

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, O'Higgins se enfrenta mañana ante Bahia desde las 17:00 horas en el estadio el Teniente.

El encuentro será supervisado por Alberto Feres, el juez encargado.

Horario O'Higgins y Bahia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
