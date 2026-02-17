Copa Libertadores: Bahia se enfrentará a O'Higgins por la llave 7

O'Higgins y Bahia se miden en el estadio el Teniente mañana a las 17:00 horas y Alberto Feres es el elegido para dirigir el partido.
El encuentro será supervisado por Alberto Feres, el juez encargado.
Horario O'Higgins y Bahia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
