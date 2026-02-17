Últimas Noticias
Copa Libertadores: Barcelona y Argentinos Juniors se encuentran en la llave 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Barcelona vs Argentinos Juniors. El duelo, a disputarse en el Monumental mañana, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Fernando Véjar Díaz.

Por la llave 4 de la Copa Libertadores, se juega mañana el partido entre Barcelona y el Bicho a las 19:30 horas, en el Monumental.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de septiembre, en Semifinal del torneo Copa Libertadores 1986, y Argentinos Juniors fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Véjar Díaz.

Horario Barcelona y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
Barcelona Argentinos Juniors Copa Libertadores

