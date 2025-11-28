Últimas Noticias
Premier League: Newcastle United visita a Everton por la fecha 13

La previa del choque de Everton ante Newcastle United, a disputarse en el estadio Goodison Park mañana desde las 12:30 horas. El árbitro será Craig Pawson.

A partir de las 12:30 horas, Everton y Newcastle United protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Premier League, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Newcastle United

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de vencer a Manchester United con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de derrotar a Manchester City con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 10 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 5 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
11Everton18125340
14Newcastle United1512435-2

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Everton y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

