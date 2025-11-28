Premier League: Newcastle United visita a Everton por la fecha 13

La previa del choque de Everton ante Newcastle United, a disputarse en el estadio Goodison Park mañana desde las 12:30 horas. El árbitro será Craig Pawson.

A partir de las 12:30 horas, Everton y Newcastle United protagonizarán mañana su choque por la fecha 13 de la Premier League, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Newcastle United

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de vencer a Manchester United con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de derrotar a Manchester City con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 3 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 10 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 5 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 11 Everton 18 12 5 3 4 0 14 Newcastle United 15 12 4 3 5 -2

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Arsenal: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Burnley: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sunderland: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chelsea: 20 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Everton y Newcastle United, según país