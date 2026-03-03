Premier League: Newcastle United y Manchester United se encuentran en la fecha 29

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Manchester United. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park mañana, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Peter Bankes.

Newcastle United y Manchester United se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el estadio St. James Park. El partido corresponde a la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Newcastle United y Manchester United

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 2 a 3 ante Everton en el St. James Park. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Crystal Palace. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 51 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (14 PG - 9 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 4 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 13 Newcastle United 36 28 10 6 12 -2

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Aston Villa: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Manchester United, según país