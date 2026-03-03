Premier League: Arsenal enfrenta a Brighton and Hove buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Arsenal, que se enfrentarán en The Amex mañana a las 14:30 horas. Chris Kavanagh será el árbitro del partido.

Brighton and Hove y Arsenal se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 29 de la Premier League y se disputará en The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Arsenal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove derrotó por 2 a 1 a Nottingham Forest en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Wolverhampton. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 12 goles y ha recibido 5 en contra.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (19 PG - 7 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 4 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 11 Brighton and Hove 37 28 9 10 9 3

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Everton: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Brighton and Hove y Arsenal, según país