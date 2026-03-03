Premier League: Arsenal enfrenta a Brighton and Hove buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Arsenal, que se enfrentarán en The Amex mañana a las 14:30 horas. Chris Kavanagh será el árbitro del partido.
Brighton and Hove y Arsenal se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 29 de la Premier League y se disputará en The Amex.
Así llegan Brighton and Hove y Arsenal
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove derrotó por 2 a 1 a Nottingham Forest en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 4 goles y ha convertido 5.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Wolverhampton. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 12 goles y ha recibido 5 en contra.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal resultó vencedor por 2 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (19 PG - 7 PE - 3 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Chris Kavanagh.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|64
|29
|19
|7
|3
|36
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|28
|14
|9
|5
|12
|4
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|11
|Brighton and Hove
|37
|28
|9
|10
|9
|3
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Sunderland: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Everton: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Brighton and Hove y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas