Premier League: Aston Villa se enfrenta ante la visita Chelsea por la fecha 29

Aston Villa y Chelsea se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.
Así llegan Aston Villa y Chelsea
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Wolverhampton en el Molineux Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea cayó 1 a 2 ante Arsenal. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 10 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa lo ganó por 1 a 2.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 51 puntos (15 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 7 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|64
|29
|19
|7
|3
|36
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|28
|14
|9
|5
|12
|4
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|6
|Chelsea
|45
|28
|12
|9
|7
|16
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Aston Villa y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas