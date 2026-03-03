Premier League: Aston Villa se enfrenta ante la visita Chelsea por la fecha 29

Aston Villa y Chelsea se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.

Aston Villa se enfrenta mañana ante Chelsea para disputar el partido por la fecha 29, en el estadio Villa Park, desde las 14:30 horas.

Así llegan Aston Villa y Chelsea

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Wolverhampton en el Molineux Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea cayó 1 a 2 ante Arsenal. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 10 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa lo ganó por 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 51 puntos (15 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 4 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 6 Chelsea 45 28 12 9 7 16

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Chelsea, según país