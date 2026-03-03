Premier League: West Ham United visita a Fulham por la fecha 29

La previa del choque de Fulham ante West Ham United, a disputarse en el estadio Craven Cottage mañana desde las 14:30 horas. El árbitro será Matthew Donohue.

A partir de las 14:30 horas, Fulham y West Ham United protagonizarán mañana su choque por la fecha 29 de la Premier League, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y West Ham United

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de vencer a Tottenham con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 8.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de perder contra Liverpool por 2 a 5. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 9.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Fulham con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 40 puntos (12 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (6 PG - 7 PE - 15 PP).

Matthew Donohue será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 9 Fulham 40 28 12 4 12 -2 18 West Ham United 25 28 6 7 15 -20

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Nottingham Forest: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Fulham y West Ham United, según país