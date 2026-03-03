Fernando Rospigliosi dice que permanencia de ministros de la anterior gestión garantiza la continuidad en el Gobierno de José María Balcázar

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a la conformación del Gabinete ministerial liderado por Denise Miralles y precisó que la estructura del nuevo equipo es un paso positivo para la estabilidad administrativa del país.

Rospigliosi calificó como una decisión acertada que el presidente José María Balcázar mantuviera a varios ministros que formaron parte de la gestión de José Jerí. Según explicó, esta medida es fundamental debido a la naturaleza imprevista de los últimos cambios de mando.

"El hecho de conservar varios ministros, por lo menos, da cierta continuidad y en otros casos, los viceministros han asumido, con el caso de Economía, por ejemplo, el viceministro asume la cartera de Economía. Entonces, eso permite cierta continuidad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, reveló detalles de su reciente diálogo con la jefa del Gabinete y destacó la importancia de no descabezar las instituciones en momentos críticos.

"Conversamos. Bueno, básicamente, ellos están enfocados en la atención a los desastres naturales en este momento y también en la organización del gobierno. (...) (Hay que) evitar cambios demasiado bruscos, que no vaya a entrar un ministro y cambia toda la plana del ministerio, y entonces a empezar de cero", aseveró.

Rospigliosi indicó que su grupo parlamentario, Fuerza Popular, aún no ha tomado una decisión sobre el voto de confianza. | Fuente: RPP

Voto de confianza

En cuanto a la presentación del Gabinete ante el Pleno para solicitar el voto de investidura el próximo 18 de marzo, Rospigliosi indicó que su grupo parlamentario, Fuerza Popular, aún no ha tomado una decisión corporativa.

"La bancada todavía no se ha reunido para discutir este tema. Ha habido opiniones, pero todavía no ha habido una reunión de bancada y yo creo que lo elemental es escuchar lo que tenga que decir el gabinete ministerial en su presentación", precisó.

Finalmente, el titular del Legislativo hizo un llamado a la "sensatez" para evitar el populismo económico en el Congreso, especialmente en lo referido al uso de las reservas internacionales para gasto público, idea que calificó de inviable.

"Eso es absurdo. Las reservas no son dinero que tiene el Estado. En las reservas se incluye todo el dinero que tienen ahorrados los privados. Esto no tiene nada que ver con la posibilidad de gasto. Pero hay gente que, desgraciadamente, hace demagogia con este tipo de cosas", concluyó.