Desde ‘Megan’ hasta ‘Scream VI’: todas las referencias y parodias que muestra el tráiler de ‘Scary Movie 6’

La película retoma su esencia irreverente al incluir sátiras de títulos como Smile, Terrifier 3 y Déjame salir, entre otros.

El primer avance oficial de Scary Movie 6 ya está disponible y está repleto de parodias a títulos icónicos del cine de terror y más allá. En sus dos minutos se pueden identificar más de 15 guiños y homenajes a filmes recientes y clásicos, consolidando el regreso de la saga como una de las películas que han marcado al género.

Además, el tráiler incorpora chistes sobre lenguaje moderno e inclusivo y referencias culturales, mostrando que la saga busca parodiar no solo títulos de terror recientes sino también la sociedad actual.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

Scary Movie 6 llegará a Perú el 4 de junio de 2026, continuando con el espíritu irreverente que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios.

Referencias de películas en el tráiler de Scary Movie 6

1. Los pecadores

Guiño a la presentación de vampiros y escenas clave del filme de Ryan Coogler.

2. Weapons

Incluye la icónica imagen de los niños corriendo con los brazos extendidos.

3. Terrifier 3

El perturbador payaso Art aparece como Santa Claus repartiendo partes de cuerpo.

4. M3GAN

La muñeca aparece bailando, quitándose la máscara y revelando un rostro de Ghostface.

5. Scream VI

Referencia directa con una escena en un vagón de metro que evoca la secuencia original.

6. La matanza de Texas

Leatherface forma parte de los asesinos que aparecen juntos.

7. Halloween

Michael Myers también se une a los iconos del terror parodiados.

8. Viernes 13

Jason Voorhees hace su aparición en el tráiler.

9. It (Eso)

Pennywise está entre los villanos homenajeados.

10. Smile

Escena parodiada con un personaje golpeado por un objeto mientras se le ordena “no sonreír”.

11. Déjame salir (Get Out)

Se replica con Shorty hundiéndose en un sillón similar al de la película original protagonizada por Daniel Kaluuya.

12. Longlegs

Chris Elliot vuelve con su papel de mayordomo, pero esta vez, su maquillaje estará inspirado en el asesino interpretado por Nicolas Cage.

13. La sustancia

Aparece una escena con un líquido verde, al que llaman “The Stuff”.

14. Miércoles (Wednesday)

Scream saluda a la niña, pero en vez de decirle Wednesday, le dice Tuesday (Martes), aludiendo al personaje de la serie protagonizada por Jenna Ortega.

15. La noche de Halloween

Anna Faris recuerda a Laurie Strode con su regreso.

16. Ma

Regina Hall con un corte de pelo que remite al personaje de Octavia Spencer.

17. Todo a la vez en todas partes

Homenaje con una escena de lucha reinterpretada con juguetes sexuales donde Anna Faris es una especie de John Wick.