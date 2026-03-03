Premier League: Nottingham Forest intentará cortar la racha positiva de Manchester City

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Nottingham Forest. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.

Manchester City ejercerá mañana la localía ante Nottingham Forest, desde las 14:30 horas y en el marco de la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Nottingham Forest

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City logró un triunfo por 1-0 ante Leeds United. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de caer derrotado 1 a 2 ante Brighton and Hove. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 1 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 59 puntos (18 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 15 PP).

Darren England es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 4 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 17 Nottingham Forest 27 28 7 6 15 -15

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Fulham: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

