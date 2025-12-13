Premier League: Nottingham Forest y Tottenham se encuentran en la fecha 16

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Tottenham. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el domingo 14 de diciembre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Samuel Barrott.

Nottingham Forest recibe el próximo domingo 14 de diciembre a Tottenham por la fecha 16 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Tottenham

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 3 ante Everton en el Hill Dickinson Stadium. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Brentford. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 10 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest fue el ganador por 1 a 2.

El local está en el décimo séptimo puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 11 Tottenham 22 15 6 4 5 7 17 Nottingham Forest 15 15 4 3 8 -11

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Tottenham, según país