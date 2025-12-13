Premier League: Manchester City enfrenta a Crystal Palace para subirse a la cima

La previa del choque de Crystal Palace ante Manchester City, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas. El árbitro será Darren England.

Crystal Palace recibirá a Manchester City, en el marco de la fecha 16 de la Premier League, el próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Manchester City

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de vencer a Fulham con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de derrotar a Sunderland con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 15 goles y le han convertido 8 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Manchester City con un marcador de 5-2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (10 PG - 1 PE - 4 PP).

Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 4 Crystal Palace 26 15 7 5 3 8 5 Chelsea 25 15 7 4 4 10

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Crystal Palace y Manchester City, según país