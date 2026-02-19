Liga MX: Puebla y Club América se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Puebla y Club América. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Katia García Mendoza.

Puebla ejercerá mañana la localía ante Club América, desde las 22:06 horas y en el marco de la fecha 7 del Clausura.

Así llegan Puebla y Club América

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Puebla en partidos del Clausura

Puebla quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pumas UNAM por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América viene de caer derrotado 0 a 1 ante Chivas. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 3 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue Club América quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 2 PP).

Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 3 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 10 Club América 8 6 2 2 2 0 13 Puebla 5 6 1 2 3 -2

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Necaxa: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Santos Laguna: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Tigres: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 9 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Horario Puebla y Club América, según país