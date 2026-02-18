Últimas Noticias
Europa League: Por la llave 8 se enfrentarán Lille y Estrella Roja

Todos los detalles de la previa del partido entre Lille y Estrella Roja, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy. Dirige Sven Jablonski.

Mañana desde las 15:00 horas, Lille y Est. Roja se enfrentarán por la llave 8 de la Europa League. El duelo tendrá lugar en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

El último mano a mano en este certamen fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Estrella Roja se llevó la victoria por 1 a 0.

Sven Jablonski fue designado para controlar el partido.

Horario Lille y Estrella Roja, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Lille Estrella Roja Europa League

