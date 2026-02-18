Copa Libertadores: Se enfrentan Táchira y Tolima por la llave 2

En la previa de Táchira vs Tolima, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 19:30 horas en el Templo Sagrado. El árbitro designado será Hernán Heras Acosta.

El partido entre Táchira y el Vinotinto y Oro, por la llave 2 de la Copa Libertadores, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 19:30 horas en el Templo Sagrado.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de febrero, en Repechaje del torneo Copa Toyota Libertadores 2007, y Tolima se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Hernán Heras Acosta.

Llave 2: vs Tolima: 26 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Llave 2: vs Táchira: 26 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Horario Táchira y Tolima, según país