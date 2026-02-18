Copa Libertadores: Guaraní visita a Juventud por la llave 1

La previa del choque de Juventud ante Guaraní, a disputarse en el estadio Centenario mañana desde las 17:00 horas. El árbitro será Rafael Rodrigo Klein.
Juventud y Guaraní chocarán mañana por la llave 1 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 17:00 horas y se disputará en el estadio Centenario.
Rafael Rodrigo Klein será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Juventud y Guaraní, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.