Copa Libertadores: Guaraní visita a Juventud por la llave 1

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Juventud ante Guaraní, a disputarse en el estadio Centenario mañana desde las 17:00 horas. El árbitro será Rafael Rodrigo Klein.

Juventud y Guaraní chocarán mañana por la llave 1 de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 17:00 horas y se disputará en el estadio Centenario.

Rafael Rodrigo Klein será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Juventud y Guaraní, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
