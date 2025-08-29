Premier League: Por la fecha 3, Tottenham recibirá a Bournemouth

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Bournemouth. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 30 de agosto a las 09:00 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo entre Tottenham y Bournemouth correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Wembley Stadium desde las 09:00 horas, el sábado 30 de agosto.

Así llegan Tottenham y Bournemouth

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 2-0 a Manchester City en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth venció en casa a Wolverhampton por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 6 puntos (2 PG), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 4 Chelsea 4 2 1 1 0 4 9 Bournemouth 3 2 1 0 1 -1

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fulham: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Crystal Palace: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Bournemouth, según país