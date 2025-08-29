Premier League: Por la fecha 3 se enfrentarán Leeds United y Newcastle United

Todos los detalles de la previa del partido entre Leeds United y Newcastle United, que se jugará mañana desde las 11:30 horas en el estadio Elland Road. Dirige Peter Bankes.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Leeds United aguarda mañana la visita de Newcastle United, para jugar el partido por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas.

Así llegan Leeds United y Newcastle United

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer por 0 a 5 frente a Arsenal.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United perdió ante Liverpool por 2 a 3.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

Peter Bankes fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 12 Leeds United 3 2 1 0 1 -4 15 Newcastle United 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 4 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nottingham Forest: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Leeds United y Newcastle United, según país