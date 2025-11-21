Últimas Noticias
Premier League: West Ham United se enfrentará a Bournemouth por la fecha 12

Nota IA

por Nota IA

·

Bournemouth y West Ham United se miden en el Vitality Stadium el sábado 22 de noviembre a las 10:00 horas y Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 12 de la Premier League, West Ham United y Bournemouth se enfrentan el sábado 22 de noviembre desde las 10:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y West Ham United

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Aston Villa en el Villa Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United venció 3-2 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 7 goles en el arco rival y 9 en su portería.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 4 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Bramall, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
9Bournemouth1811533-1
18West Ham United1011317-10

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y West Ham United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

