Miguel Rondelli por el empate de Cusco FC ante la 'U': "El árbitro dirigió bien y no influyó"

Cusco FC le empató 1-1 a Universitario en el minuto 90 con un penal, ejecutado por Facundo Callejo, que fue muy reclamado por el elenco crema.

En Cusco FC no la tuvieron fácil contra Universitario de Deportes, pero encontraron la igualdad en el marcador a poco del final. Luego del cotejo en el Estadio Garcilaso de la Vega, el técnico Miguel Rondelli fue preguntado por la infracción de parte de Williams Riveros a Aldair Fuentes.

"En primer momento no lo vi y cuando vimos que se estaba revisando, buscamos la imagen y vimos que había un codazo. Nos quedamos tranquilos porque lo iba a revisar. Tuvimos que ver las imágenes que nos dio nuestro analista y hay un intento de sacar el codo y golpear", mencionó el DT de Cusco en zona mixta.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

⏳El partido ha terminado

⚽️ CUSCO 1-1 UNIVERSITARIO



👏Gracias a todos los que nos vinieron hoy a alentar🙌#SomosCusco 💛 pic.twitter.com/fxcJINKKyX — Cusco FC (@CuscoFC_2009) February 8, 2026

La palabra del DT de Cusco

Posteriormente, el estratega del elenco cusqueño consideró que la actuación de Kevin Ortega no favoreció al local ni al visitante.

"Creo que el árbitro tuvo errores para los dos lados y no influyó en el resultado. No veo que haya influido y yo sí discutí con él, pero por una cosa diferente a las sanciones. Pedían que no se demorara el juego (...) Dirigió bien", apuntó.

Más adelante, el entrenador de Cusco FC indicó que el empate frente a Universitario es más que justo para lo que se vio en el campo de juego.

"Yo opino de mi equipo y no de lo que dicen los demás. Dirigió bien y no influyó. El árbitro no cobra penal. Lo llama el VAR y viendo la repetición, cobra. Si hubiese influido en el resultado, expulsaba a Caín Fara en el primer tiempo porque hizo un foul que ni lo cobró y de ahí pegó una patada para cortar el juego. Ahí no me quejo. Tenemos que dejar de opinar lo que hacen los árbitros. El empate era merecido y la figura del arquero de ellos impidió que nos llevemos los tres puntos", dijo.

Lo que fue el partido de Universitario contra Cusco

Universitario tuvo una oncena titular conformada por Diego Romero; Ánderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

En tanto, el club dorado salió con Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela; Nicolás Silva, Carlos Díez, Iván Colman; Lucas Colitto y Facundo Callejo.