Serie A: Sassuolo recibirá a Lazio por la fecha 3

Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
Sassuolo recibirá a Lazio por la fecha 3
Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Lazio, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas. Paride Tremolada será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A se jugará el próximo domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Lazio

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Cremonese.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a Hellas Verona.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

Lazio vivirá el "Derby Della Capitale" ante Roma en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Stadio Olimpico, el 21 de septiembre, a partir de las 07:30 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro es Paride Tremolada.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
7Lazio321012
20Sassuolo02002-3

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Inter: 21 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Udinese: 28 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 4: vs Roma: 21 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Genoa: 29 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Torino: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atalanta: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Sassuolo y Lazio, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

Sassuolo Lazio Serie A

