Serie A: Sassuolo recibirá a Lazio por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Lazio, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas. Paride Tremolada será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A se jugará el próximo domingo 14 de septiembre a las 11:00 horas.
Así llegan Sassuolo y Lazio
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Cremonese.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a Hellas Verona.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y firmaron un empate en 1.
El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).
Lazio vivirá el "Derby Della Capitale" ante Roma en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Stadio Olimpico, el 21 de septiembre, a partir de las 07:30 (hora Argentina).
El árbitro designado para el encuentro es Paride Tremolada.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Juventus
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Napoli
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Cremonese
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|7
|Lazio
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|20
|Sassuolo
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 4: vs Inter: 21 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Udinese: 28 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 4: vs Roma: 21 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Genoa: 29 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Torino: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atalanta: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Sassuolo y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas