Serie A: Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima
Toda la previa del duelo entre Inter y Napoli. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. Será arbitrado por Daniele Doveri.

Desde las 14:45 horas, Inter y Napoli se enfrentan mañana por la fecha 20 de la Serie A en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Napoli

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 2-0 a Parma en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 4 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 12 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli igualó 2-2 el juego frente a Hellas Verona. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Napoli.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 42 puntos (14 PG - 4 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (12 PG - 2 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniele Doveri.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter4218140425
2Milan3918116115
3Napoli3818122413
4Juventus3619106311
5Roma3619120710

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 16: vs Lecce: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
