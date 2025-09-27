Serie A: Roma va en busca de un triunfo ante Hellas Verona para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Roma vs Hellas Verona, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 28 de septiembre a las 08:00 horas. Ermanno Feliciani será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Serie A se jugará el próximo domingo 28 de septiembre a las 08:00 horas.

Así llegan Roma y Hellas Verona

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma derrotó por 1 a 0 a Lazio en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 1 gol y ha convertido 3.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Juventus. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 6 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (3 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Ermanno Feliciani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 4 Roma 9 4 3 0 1 2 15 Hellas Verona 3 4 0 3 1 -4

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 6: vs Fiorentina: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

