Serie A: Por la fecha 18 se enfrentarán Hellas Verona y Torino

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Torino, que se jugará mañana desde las 12:00 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi. Dirige Antonio Rapuano.

Hellas Verona aguarda mañana la visita de Torino, para jugar el partido por la fecha 18 de la Serie A, a partir de las 12:00 horas.

Así llegan Hellas Verona y Torino

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 3 frente a Milan. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino perdió ante Cagliari por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 7.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 12 puntos (2 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 7 PP).

Antonio Rapuano fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 13 Torino 20 17 5 5 7 -11 18 Hellas Verona 12 16 2 6 8 -12

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Udinese: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Torino, según país