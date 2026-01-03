Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Fiorentina se concentra para salir del último lugar ante Cremonese

Fiorentina se concentra para salir del último lugar ante Cremonese
Fiorentina se concentra para salir del último lugar ante Cremonese
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Cremonese. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el domingo 4 de enero, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Federico La Penna.

Fiorentina recibe el próximo domingo 4 de enero a Cremonese por la fecha 18 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Cremonese

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina cayó 0 a 1 ante Parma en el Ennio Tardini. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese llega a este encuentro con una derrota ante Napoli por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 4.

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de marzo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Fiorentina fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el vigésimo puesto con 9 puntos (1 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3616120421
2Milan3516105114
3Napoli3416111411
12Cremonese2117566-2
20Fiorentina9171610-11

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Cagliari: 24 de enero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 19: vs Cagliari: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Juventus: 12 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Hellas Verona: 19 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Sassuolo: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Cremonese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Fiorentina Cremonese Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA