Serie A: Napoli necesita el triunfo ante Lazio para llegar a la cima

Lazio y Napoli se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Davide Massa. El duelo se jugará el domingo 4 de enero desde las 06:30 horas.

Así llegan Lazio y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Lazio se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Udinese. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli derrotó 2-0 a Cremonese. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 3 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (11 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Davide Massa.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 36 16 12 0 4 21 2 Milan 35 16 10 5 1 14 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 4 Roma 33 17 11 0 6 9 8 Lazio 24 17 6 6 5 6

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Sassuolo: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Juventus: 25 de enero - 14:00 (hora Argentina)

