Serie A: Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Roma, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Friuli. Dirige Juan Sacchi.

Udinese aguarda mañana la visita de Roma, para jugar el partido por la fecha 23 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Udinese y Roma

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció por 3-1 a Hellas Verona. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma igualó 1-1 ante Milan en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (14 PG - 1 PE - 7 PP).

Juan Sacchi fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4722138118
3Napoli4623144512
4Roma4322141714
10Udinese2922859-9

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 24: vs Lecce: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Roma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
