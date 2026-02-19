Serie A: Hellas Verona enfrenta a Sassuolo buscando salir del último puesto

Todos los detalles de la previa del partido entre Sassuolo y Hellas Verona, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Sassuolo aguarda mañana la visita de Hellas Verona, para jugar el partido por la fecha 26 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Sassuolo y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo venció por 2-1 a Udinese. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona perdió ante Parma por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 2 goles y le han encajado 9.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 32 puntos (9 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 9 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 54 25 15 9 1 22 3 Napoli 50 25 15 5 5 13 10 Sassuolo 32 25 9 5 11 -6 20 Hellas Verona 15 25 2 9 14 -24

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Atalanta: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Napoli: 28 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Hellas Verona, según país