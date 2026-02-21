Serie A: Por la fecha 26, Genoa recibirá a Torino

Toda la previa del duelo entre Genoa y Torino. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el domingo 22 de febrero a las 06:30 horas. Será arbitrado por Marco Guida.

El duelo entre Genoa y Torino correspondiente a la fecha 26 se disputará en el estadio Luigi Ferraris desde las 06:30 horas, el domingo 22 de febrero.

Así llegan Genoa y Torino

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Genoa empató por 0 con Cremonese. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

A Torino no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Bologna. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 3 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Torino.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 24 puntos (5 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 12 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 54 25 15 9 1 22 3 Napoli 50 25 15 5 5 13 14 Torino 27 25 7 6 12 -19 15 Genoa 24 25 5 9 11 -8

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Inter: 28 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Lazio: 1 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Torino, según país