Serie A: Sassuolo se enfrenta ante la visita Pisa por la fecha 12

Sassuolo y Pisa se enfrentan en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore, con el arbitraje de Davide Di Marco. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.
Así llegan Sassuolo y Pisa
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo ganó por 3-0 el juego pasado ante Atalanta. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Pisa derrotó 1-0 a Cremonese. Antes de esta victoria, el equipo cuenta con 4 empates en los últimos encuentros de la temporada actual. En ellos, ha marcado 5 goles y también ha recibido 4.
El local está en el octavo puesto y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Davide Di Marco.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|25
|12
|8
|1
|3
|8
|2
|Inter
|24
|11
|8
|0
|3
|14
|3
|Roma
|24
|11
|8
|0
|3
|7
|8
|Sassuolo
|16
|11
|5
|1
|5
|2
|16
|Pisa
|9
|11
|1
|6
|4
|-6
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Milan: 14 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Sassuolo y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas