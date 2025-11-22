Serie A: Roma quiere el liderato del torneo frente a Cremonese

Palpitamos la previa del choque entre Cremonese y Roma. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Giovanni Ayroldi.

El cotejo entre Cremonese y Roma, por la fecha 12 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Roma

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Pisa por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con ventaja tras derrotar a Udinese con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 3.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue Cremonese quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (8 PG - 3 PP).

A Roma le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Napoli por el "Derby Del Sole". El esperado duelo se jugará el 30 de noviembre, desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Stadio Olimpico.

Giovanni Ayroldi es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 24 11 8 0 3 14 2 Roma 24 11 8 0 3 7 3 Milan 22 11 6 4 1 8 4 Napoli 22 11 7 1 3 6 11 Cremonese 14 11 3 5 3 -1

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Napoli: 28 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Cremonese y Roma, según país