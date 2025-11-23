Últimas Noticias
Serie A: Torino recibirá a Como 1907 por la fecha 12

Te contamos la previa del duelo Torino vs Como 1907, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino mañana a las 12:30 horas. Kevin Bonacina será el árbitro del partido.

Torino y Como 1907 se medirán mañana a las 12:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Serie A y se disputará en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Como 1907

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino consiguió sólo un punto en su último partido frente a Juventus, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Cagliari. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 5 goles y ha recibido 1 en contra.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Como 1907 resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Kevin Bonacina.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli25128138
2Inter241180314
3Roma24118037
7Como 190718114616
12Torino1411353-6

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Cremonese: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sassuolo: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Cagliari: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Roma: 15 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)
Horario Torino y Como 1907, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Torino Como 1907 Serie A

