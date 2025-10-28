Serie A: Udinese se enfrentará a Juventus por la fecha 9

Juventus y Udinese se miden en el Allianz Stadium mañana a las 12:30 horas y Marco Di Bello es el elegido para dirigir el partido.

Juventus y Udinese se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A, a partir de las 12:30 horas en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Udinese

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus no pudo ante Lazio en el Stadio Olimpico. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció 3-2 a Lecce en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 10 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Juventus sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Marco Di Bello, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 8 Juventus 12 8 3 3 2 1 9 Udinese 12 8 3 3 2 -2

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Napoli: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Juventus y Udinese, según país