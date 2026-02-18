Carlos Espá dice que el Perú vive actualmente una "dictadura congresal": "Este es el peor Congreso en la historia"

El candidato presidencial del partido Sí Creo, Carlos Espá, afirmó que José Jerí no estuvo a la altura del cargo, al estar involucrado en actividades que configurarían tráfico de influencias. En diálogo con RPP, indicó que su mandato "es un fiel reflejo" del Congreso de la República.

Espá también calificó como "paupérrimo" el debate previo a la censura "exprés" de Jerí y manifestó que estamos viviendo "una dictadura congresal" por parte de un Legislativo "totalmente desprestigiado".

"Yo pienso realmente, después de mucho análisis, que este es el peor Congreso en la historia del Perú. La irresponsabilidad que han tenido en los últimos meses en el tema de las iniciativas de gasto público, la tormenta perfecta que le están dejando al próximo gobierno en términos de finanzas públicas, y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hacen para elegir a un sucesor", mencionó.

Para el candidato, sin importar quién sea elegido este miércoles por el Congreso, el nuevo presidente tampoco tendrá autonomía para gobernar.

Así, quien asuma el cargo el 28 de julio debe "recuperar la autoridad moral" y convocar a personas honestas "para hacer el cambio que el Perú reclama", sin caer en las presiones del nuevo Legislativo y demostrando "desapego" por el poder.

Por lo mismo, señaló que, de ser elegido, ya tiene en mente al equipo que lo acompañaría en su gabinete. "Tengo las personas claves", aseguró.

Plantea referéndum con herramientas de IA

De llegar al poder, sostuvo que planteará realizar un referéndum "no vinculante" utilizando herramientas de inteligencia artificial, donde se le consulte a la población si está a favor del financiamiento público a los partidos políticos y el control concurrente de la Contraloría al Congreso, mostrándose positivo de que recibirá el respaldo a su postura respecto a estas cuestiones.

"Con esas 50 preguntas yo voy a tener, Dios mediante, si llegamos al gobierno, voy a tener 8 millones, 10 millones de peruanos que respaldan mis reformas y con eso voy a ir al Congreso a ver qué es lo que dice", señaló.

Entre otras reformas, propone la eliminación de toda la legislación electoral, la cual afirma que ha generado la creación de 40 partidos políticos y la "destrucción" del sistema político peruano.

"Los partidos políticos deberían estar sometidos al Código Civil y debería haber dos o tres artículos específicos para regular a los partidos y dar que sea lo más libre posible, como era antiguamente", mencionó.

Espá también se mostró en contra del financiamiento de hasta 100 millones de soles a los partidos políticos, así como de la exoneración de impuestos a los partidos y la franja electoral.

"Todo eso lo que genera es infraternidad, corrupción dentro de los partidos, que se pelean por robarse el dinero, por hacer la malversación que ya hemos visto también las últimas semanas, y además con vientre de alquiler, y además cobran cupos", afirmó.

En cuanto a la seguridad ciudadana, consideró al actual estado de emergencia como una "caricatura", argumentando que las organizaciones criminales no perciben una autoridad real por parte del Estado. Afirmó que su gestión se enfocaría en recuperar la "autoridad moral" y aplicar "mano dura" contra el crimen organizado.