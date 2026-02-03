Felipe Chávez ya entrena con el Colonia: ¿cuándo debutaría con su nuevo equipo?

Felipe Chávez fue el gran protagonista del mercado en el fútbol europeo. Y es que el peruano fue prestado al Colonia de la Bundesliga, con el objetivo —según el propio Bayern Múnich— de que adquiera experiencia regular en Primera División.

"Felipe 'Pipo' Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el Bayern Múnich tenemos un plan claro para su desarrollo. Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el Colonia y así dar el siguiente paso", indicó Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich.

Tras el anuncio y presentación, Chávez llegó al predio del Colonia para realizar su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros, a la espera de su ansiado debut.

Felipe Chávez realizó su primer entrenamiento con Colonia

Este martes, Felipe Chávez se presentó en Colonia para participar de su primer entrenamiento con el equipo. De acuerdo con diversos portales alemanes que siguen al equipo de la Bundesliga, como Geissblog y come-on-fc, el peruano fue recibido entre aplausos por sus compañeros y, de inmediato, se puso a las órdenes de su entrenador.

Es más, el propio club, a través de sus redes sociales, publicó una serie de fotografías del entrenamiento del volante nacional. ¿Cuándo debutaría oficialmente en el Colonia?

El peruano, como ya se mencionó, realizó su primer entrenamiento con el Colonia. Pero no significa que no será considerado por el técnico. De acuerdo con el itinerario, este martes fue el primer entrenamiento de cara al partido del fin de semana ante RB Leipzig.

Este miércoles y jueves se realizarán dos prácticas más, la última a puertas cerradas, y el viernes el técnico celebrará una conferencia de prensa con miras al cotejo del domingo.

De no mediar inconvenientes, y sabiendo que Felipe Chávez viene con ritmo de competencia, podría debutar este fin de semana ante el quinto del torneo local.