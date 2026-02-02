Confirmado: Felipe Chávez es nuevo jugador del Colonia

Nueva casa. Bayern Múnich anunció que el volante nacional Felipe Chávez fue prestado al Colonia, equipo que también milita en la Bundesliga.

A través de un comunicado, el cuadro bávaro indicó que el préstamo irá hasta final de la temporada con el objetivo de que pueda adquirir mayor experiencia.

El Bayern Múnich cede al centrocampista ofensivo Felipe Chávez (18) al Colonia hasta el verano para que pueda adquirir más experiencia en el club de la Bundesliga", indicó Bayern Múnich en su misiva.

Alles Gute & viel Erfolg, Felipe! 🍀



Felipe #Chávez wird bis zum Saisonende an den 1. FC Köln verliehen.



👉 https://t.co/b1qDbRLs6Y pic.twitter.com/YTkntw7vf8 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) February 2, 2026

Director deportivo del Bayern destaca nivel de Felipe Chávez

Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, indicó que Felipe Chávez es un jugador que ha sido buscado por varios equipos importantes, pero decidieron prestarlo al Colonia porque tienen un plan claro para su desarrollo.

"Felipe 'Pipo' Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el Bayern Múnich tenemos un plan claro para su desarrollo", indicó en un inicio.

"Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el Colonia y así dar el siguiente paso. Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro", finalizó.