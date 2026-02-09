"Calzó en absolutamente todo": Jean Ferrari explicó los motivos de la elección de Mano Menezes como técnico de Perú

Cumplía con todo lo buscado. Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), explicó los motivos de la elección de Mano Menezes como nuevo técnico de la Selección Peruana.

En conversación con El Comercio, el dirigente dijo que el brasileño calzó en "absolutamente todo" lo que buscaba en un técnico. Además, resaltó que tiene la facilidad para llegar al jugador peruano.

“Mano es el entrenador que ha calzado en absolutamente todo lo que yo he puesto sobre la mesa. En la primera reunión me di cuenta de que era él”, dijo al inicio.

“Si puede llegar a mí, que he sido futbolista durante 20 años, puede llegar rápidamente a ellos también”, complementó.

¿Qué proyecto se tiene con el nuevo comando técnico?

Luego, Jean Ferrari indicó que la preparación del perfil del nuevo entrenador se elaboró en septiembre, y que este incluía la Sub 20. Y es justamente por eso que se eligió a Mano Menezes.

“En septiembre empezamos con la elaboración ya del perfil del entrenador y el proyecto en sí, que incluye la Sub-20", dijo al principio.

"Hacer una nueva metodología, volver a nuestras raíces y crear el ADN peruano. Hacer un poco de historia acerca de lo que fuimos y en lo que nos convertimos”, finalizó.

