Arturo Vidal recordó con Jefferson Farfán los duelos con los '4 fantásticos': "No ganamos nada"

Arturo Vidal se alista para jugar con Colo Colo un clásico más contra la Universidad de Chile. Se espera un partidazo en la liga chilena. En esta antesala se dio a conocer que el 'Rey Arturo' brindó una entrevista a Jefferson Farfán.



En un avance del retorno del podcast 'Enfocados', Farfán y Roberto Guizasola dialogaron con la leyenda del fútbol chileno que habló de diferentes temas, entre ellos los '4 fantásticos' de la Selección Peruana.

Como se recuerda, los '4 fantásticos' lo conformaban Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Juan Vargas y el propio Farfán, que a modo de broma señaló que pese a contar con estas figuras no "se ganó nada" con la bicolor.

"Con Perú siempre había mucha rivalidad en los partidos, ya que tenían a los 4 fantásticos. Nosotros, en esa época, sabíamos a lo que nos enfrentábamos", reveló Arturo Vidal.

Por otro lado, Vidal lamentó la derrota de la 'Roja' por un contundente 3-0 a manos de Perú en la semifinal de la Copa América Brasil 2019.

Coincidencias entre Farfán y Vidal

Jefferson Farfán y Arturo Vidal tiene algo en común en su carrera deportiva. Ambos regresaron después de 17 años al clubes de sus amores. Es decir, la 'Foquita' a Alianza Lima y el 'Rey Arturo' a Colo Colo.