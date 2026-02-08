Perú vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 el Sudamericano Femenino Sub 20?

Perú vs Argentina EN VIVO: se enfrentan este lunes 9 de febrero por la fecha 3 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Argentina en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?
El partido entre Perú vs Argentina se enfrentan este lunes 9 de febrero en el Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 11 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Perú vs Argentina en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?
- En Perú, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.
- En Chile, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.
- En Brasil, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.
¿Dónde ver el Perú vs Argentina en vivo por TV?
El partido entre Perú vs Argentina se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. El minuto a minuto podrás seguirlo por RPP.pe.