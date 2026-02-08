Perú vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 el Sudamericano Femenino Sub 20?

Perú vs Argentina EN VIVO: se enfrentan este lunes 9 de febrero por la fecha 3 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Argentina en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?



El partido entre Perú vs Argentina se enfrentan este lunes 9 de febrero en el Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 11 000 espectadores.

¡𝗕𝘂𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮, 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮𝘀! 😃#LaBicolor Sub20 🇵🇪 volvió a sus entrenamientos en Asunción, pensando en su próximo partido ante Argentina 🇦🇷



🔜 CONMEBOL SUB20 FEMENINA#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/AbWgOPoLFJ — La Bicolor (@SeleccionPeru) February 7, 2026

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?



En Perú , el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m. En Argentina , el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.



En Venezuela, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Perú vs Argentina comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Argentina en vivo por TV?

El partido entre Perú vs Argentina se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. El minuto a minuto podrás seguirlo por RPP.pe.

