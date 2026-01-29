Presentación de Mano Menezes como técnico de Perú EN VIVO: sigue todas las incidencias de la conferencia de prensa

Una nueva era se vive en la Selección Peruana. Este viernes será presentado en conferencia de prensa Mano Menezes, quien asumirá el cargo de técnico de la Bicolor por los próximos años.

El estratega brasileño de 63 años asumirá por segunda vez una selección nacional, tras su experiencia en Brasil entre el 2010 y 2013. En su palmarés, ha ganado dos Serie B, con Gremio y Corinhians, y tres Copas de Brasil, con Corinthians y Cruzeiro.

La conferencia de prensa del nuevo técnico de Perú se llevará a cabo este viernes en el Hotel Hyatt del distrito de San Isidro, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitida por el canal de YouTube Bicolor+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde será la conferencia de la FPF sobre su nuevo técnico?



La conferencia de prensa de la Federación Peruana de Fútbol se llevará a cabo este jueves 29 de enero en el Hotel Hyatt del distrito de Miraflores.

¿A qué hora inicia la conferencia de la FPF sobre su nuevo técnico?



La conferencia de prensa de presentación del nuevo técnico de Perú iniciará a las 5:00 p.m. hora peruana. En otros países, el horario es el siguiente:

En Colombia, comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver en vivo la conferencia de la FPF sobre su nuevo técnico?



La conferencia de prensa de presentación de Mano Menezes como técnico de Perú se podrá ver EN VIVO por Bicolor+, el canal de YouTube de la Selección Peruana.

¿Quién es Mano Menezes, nuevo técnico de la Selección Peruana?

Mano Menezes es uno de los técnicos más importantes de Brasil. Empezó su carrera en el Guaraní, en 1997. En dicho equipo estuvo seis temporadas, para luego dar el salto al Brasil de Pelotas. Sin embargo, a la temporada siguiente, regresó al Guaraní.

Luego, pasó por tres clubes hasta dar el gran salto al Gremio, en el año 2005, cuando estaba en Segunda División. Con el Mano, el cuadro Porto Alegre logró ascender, y se mantuvo por tres años, cuando fue tentado por Corinthians, donde estuve tres años. Acá también se consagró campeón.

En el 2010, llega a la Selección de Brasil, donde estuvo tres años. Tras dejar su cargo, pasa por Flamengo, Corinthians y Cruzeiro, hasta tener su primera experiencia en el exterior (Shandong Luneng de China).

Tras su paso por China, regresa a Cruzeiro, donde estuvo cuatro temporadas. Después, pasó por Palmeiras y Bahía para volver a salir al mercado asiático, esta vez al Al Nassr de Arabia Saudita.

En el 2022 vuelve a Brasil para dirigir Internacional. Luego, se puso el buzo de Corinthians, Fluminense y Gremio.

