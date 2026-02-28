En el Callao: Mano Menezes asistió al Miguel Grau para ver el Sport Boys vs. CD Moquegua [VIDEO]

Mano Menezes, entrenador de la Selección Peruana, inició su 'gira' en los diversos estadios del fútbol peruano al asistir al Miguel Grau del Callao para ver el Sport Boys vs. CD Moquegua.

El estratega brasileño de 63 años llegó al coloso chalaco junto a los miembros de su comando técnico y con Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Mano Menezes recibió el cariño de un grupo de aficionados y luego se ubicó en la tribuna preferencial del Miguel Grau, tal como captaron las cámaras de la Liga1.

Recordemos, que el DT de la bicolor también llegará el domingo al estadio Monumental de Ate para presenciar el partido entre Universitario de Deportes contra FC Cajamarca.

El debut de Mano Menezes con la Selección Peruana será ante Senegal en la fecha FIFA de marzo. Días después, se jugará el otro choque amistoso contra Honduras en Europa.

Amistosos de la Selección Peruana

El primer partido de la fecha FIFA será contra Senegal, vigente monarca de la Copa África. La cita se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a partir de las 11 de la mañana (hora peruana), en el Stade de Francia.

Posteriormente, la bicolor medirá fuerzas frente a Honduras el martes 31 de marzo, en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid (España) a partir de la 1 de la tarde (hora peruana).

Se estima que la primera convocatoria de Mano Menezes será antes de la quincena de marzo. En la lista no faltarán jugadores como Pedro Gallese, Renzo Garcés, Erick Noriega, Alex Valera, entre otros.