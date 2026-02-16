Contra Senegal: Perú enfrentará a campeón de Copa Africana en debut de Mano Menezes

La Selección Peruana está a pocas semanas de iniciar una nueva etapa después de no clasificar al Mundial 2026. La renovación en la bicolor se dio desde el banquillo, que ahora tiene como nuevo entrenador al brasileño Mano Menezes, que ya alista su debut.

RPP pudo confirmar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) avanzó en las negociaciones y que ya existe un acuerdo para que Perú mida fuerzas contra Senegal en la fecha FIFA de marzo.

El partido supone un reto grande para la bicolor debido que se enfrentará al vigente campeón de la Copa Africana de Naciones. El combinado africano venció en la final a Marruecos con Sadio Mané como gran figura.

La expectativa crece en torno a la convocatoria de Mano Menezes que seguramente tendrá nombres fijos en la bicolor como Pedro Gallese, Renzo Garcés, César Inga, Renato Tapia, Erick Noriega y Alex Valera, entre otros.

Mano Menezes y su contrato

El exentrenador de la Selección de Brasil liderará un proyecto que estableció la FPF y su contrato será de cuatro años hasta el 2030.

Su cuerpo técnico está integrado con Sidnei de Espirito (asistente), Bruno Mazzioti (performance), Thiago Kosloski (Sub-20), Guilherme de Melo (preparador físico) y Fernando Lázaro (videoanalista).