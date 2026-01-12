Renato Tapia arremetió contra la FPF: "Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona simplemente por un interés personal"

No se guardó nada. Renato Tapia arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En conversación con Doble Punta, el jugador de la Selección Peruana indicó que “le daba pena” todo lo que pasaba dentro de la entidad deportiva.

En sus declaraciones indicó que los jugadores no trabajan para la FPF, pero aun así dan la cara en los buenos y malos momentos.

"A mí me da pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente nosotros como jugadores, que somos los que salimos, los que damos la cara, los que representamos", dijo al inicio.

"Nosotros no trabajamos para la Federación. Nosotros no somos trabajadores de ellos y, sin embargo, vamos, damos la cara y nadie de los jugadores pide que se nos avale el hecho de que nosotros viajamos tantas horas para jugar con la Selección", complementó.

Renato Tapia: "Me molesta que se trate de manchar a un jugador o personas por intereses personales"

Por otro lado, aseguró que le molesta que se manipule o se manche el nombre de jugadores por intereses personales. Además, habló sobre las conversaciones que sostuvo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), las cuales se dieron a conocer por la prensa.

"No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales (...) Me molesta que se trate de manchar a un jugador o a una persona simplemente por un interés personal y es lo que últimamente ha estado pasando", dijo al inicio.

"He visto mucha información de que yo pedía un técnico… muchos jugadores estaban pidiendo que Ricardo (Gareca) se quede, y no. La decisión, al final, es del presidente, del director deportivo de ese momento. Nadie le pidió al presidente, explícitamente, que tenía que quedarse porque nosotros íbamos a estar infelices o el ciclo se va a venir abajo", indicó.

"Creíamos que lo mejor era que se quede Oscar (Ibáñez) porque sabíamos que iba a ser un periodo de transición amplio porque no tenemos hasta 2027 competiciones oficiales y sabíamos que algunos tenían que estar para que la transición sea lo más normal (…) Se lo hicimos saber al presidente y sí, es muy raro, lo conversamos y, casualidad, sale esta información. De los jugadores, muy difícil que haya salido la información. Hubo un montón de cosas que, a mí, me tienen muy cansado y frustrado porque mucha gente y periodistas que dan la contra a la Federación, pero ayudan a que esta información salga", finalizó.

