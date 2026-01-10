Su primer gol en Australia: Piero Quispe anotó en el triunfo del Sydney FC por la A-League [VIDEO]

Sigue haciéndose notar. El mediocampista Piero Quispe convirtió este sábado su primer gol con el Sydney FC de Australia, en el partido correspondiente a la A-League frente al Macarthur, que los mantiene en la parte alta de la clasificación.

El peruano, quien se sumó al Sydney FC para esta temporada cedido a préstamo desde el Pumas UNAM, pudo registrar al fin su primer gol, tras estar cerca en anteriores oportunidades.

Quispe abrió el marcador en la goleada 3-0, con la que su escuadra se recupera de los últimos traspiés y se coloca como escolta en la A-League.

Gol de Piero Quispe en Australia

El exvolante de Universitario de Deportes arrancó como titular, posicionándose por el sector izquierdo. Sobre los 30’, comenzó a distribuir la acción de ataque de su equipo, rompiendo línea para que la jugada siga por el costado derecho.

Rhyan Grant tomó el balón y envió el centro al medio del área, donde Piero Quispe logró controlar y definió cruzado de derecha para batir al portero rival.

Es el primer gol de Piero Quispe con el Sydney FC en once jornadas del certamen, donde ha sido titular en todos los compromisos. El peruano cuenta también con dos asistencias.

De esta forma, el Sydney llega a las 22 unidades y es segundo en la tabla de la A-League, a dos puntos del líder Auckland FC, que tiene un partido más disputado. El triunfo fue importante, dado que se dio en condición de visitante ante un Macarthur que va en la tercera casilla.

En la órbita de la Selección Peruana

Mientras la FPF busca cerrar la contratación del nuevo entrenador de la Selección Peruana para el proceso de Eliminatorias hacia el Mundial 2023, en la Bicolor tienen en el radar la actividad de los jugadores en el extranjero.

Con Manuel Barreto como DT interino, fue llamado Piero Quispe para los amistosos de noviembre. Ingresó en el cotejo contra Chile en Rusia, donde dejó sensaciones positivas durante sus minutos de juego.

Piero Quispe optó por salir del Pumas mexicano cedido a préstamo por un año con la intención de tener más continuidad. Así llega al Sydney FC de Australia, con el que tiene la opción de extender su vínculo.